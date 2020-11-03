Liderler görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’in ara bölgede yaptıkları ilk gayrı resmi toplantısının ardından Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yazılı açıklama yapıldı.

BM’nin Kıbrıs’taki sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın himayesinde gerçekleşen toplantının samimi bir havada geçtiği ve Ersin Tatar ile Nikos Anastasiadis’e birbirlerini tanıma ve ilk gayri resmi görüş alışverişini yapma olanağı sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Tatar ve Anastasiadis’in BM Genel Sekreterinin uygun bir ortamda, gayri resmi 5+BM toplantısı yapma taahüdüne olumlu yanıt verme kararlılıklarını ifade ettikleri kaydedildi.