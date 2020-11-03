Anastasiadis: Görüşme sıcak bir ortamda geçti

Rum lider Nikos Anastasiadis de görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Anastasiadis açıklamasında görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğine vurgu yaparak, BM Genel Sekreteri Guterres’in beşli bir görüşme önerisine sıcak bakılmasının önemine vurgu yaptı.

Rum lider Nikos Anastasiadis Rum Başkanlık Sarayı’na dönülşünde açıklama yaptı.

“Görüşmenin samimi ve dostane bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Anastaisiadis, “görüşmede tartışılması gereken şeyin ülkenin yeniden nasıl birleşeceği ve gelecek için perspektifin ne olduğunu görmek olduğunda ısrar ettim. Kendi adıma, BM kararları temelinde, BM Genel Sekreteri himayesinde bir beşli görüşmeye katılma kararlılığımı ifade ettim” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın da gayri resmi beşli görüşmelerde yer almaya istekli olduğunu ancak başka fikirlerin de masaya yatırılması gerektiğini söylediğini ifade eden Rum lider Anastasiadis, “ Ben Maraş konusunu, Sayın Tatar da hidrokarbonlar konusunu gündeme getirdi. Ancak ayrıntılara girmedik.” Ifadelerini kullandıu.

BM Genel Sekreteri Guterres’in beşli bir görüşme önerisine sıcak bakılmasının önemine vurgu yapan Rum Lider, bir gazetecinin sorusu üzerine ilk görüşmenin ardından, dostane atmosferi kirletecek açıklamalarda bulunmak istemediğini ancak taraflar arasında görüş ayrılıklarının bulunduğunu kaydetti.