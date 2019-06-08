Türkiye’den tarihi galibiyet

A Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında son Dünya Şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı. 3’te 3 yapan Ay-yıldızlılarımız, grubunda liderlik koltuğuna oturdu.

Şenol Güneş’le çıkışa geçen A Milli Futbol Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’ndaki üçüncü maçında Konya’da son Dünya Şampiyonu Fransa’yı ağırladı. #FransayıÜzelim sloganıyla dev maça çıkan Ay-yıldızlı ekibimiz, rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in attığı gollerle 2-0 yenerek tarihi zafere imza attı. Bu sonuçla Türkiye, grupta liderliğe yükselirken Fransa ikinci sıraya geriledi.

Türkiye, Fransa’yı ilk kez yendi

Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynanan ve TRT 1’den canlı yayınlalan dev maçta A Milliler, Kaan Ayhan’ın kafa golüyle 30. dakikada 1-0 öne geçti. Millilerimiz Cengiz Ünder ile 40. dakikada farkı 2’ye çıkardı: 2-0 Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Ay-yıldızlarımız net pozisyonlar buldu ancak bunları gole çeviremedi.

Dev karşılaşma A Milli Futbol Takımımızın 2-0’lık üstünlüğüyle bitti.

Bu sonuçla grubunda 3’te 3 yapan Türkiye, puanını 9’a çıkardı ve H Grubu’nda liderlige yükseldi. Tarihinde ilk kez A Millilerimize yenilen Fransa ise 6 puanda kaldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçında Arnavutluk’u deplasmanda 2-0, ikinci maçında Moldova’yı evinde 4-0 mağlup etmişti. Son Dünya Şampiyonu Fransa ise gruptaki ilk karşılaşmasında Moldova’yı deplasmanda 4-1, ikinci maçında İzlanda’yı sahasında 4-0 yenmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI…

Türkiye ile Fransa arasındaki 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçının ilk yarısı, ay-yıldızlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

17. dakikada sağ kanattan Cengiz Ünder’in ortasında, ceza sahası içerisinde topa iyi yükselen Dorukhan Toköz’ün vuruşunda Kenan Karaman ofsaytta kaldı.

19. dakikada Fransa’nın geliştirdiği atakta Mbappe’nin ortasına yükselen Griezmann’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL: 30. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Cengiz Ünder’in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Merih Demiral kafayla topu altıpas üzerine gönderdi. Topa iyi yükselen Kaan Ayhan meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Cengiz Ünder ile 40. dakikada fark 2: 2-0

38. dakikada İrfan Can Kahveci rakibinden çaldığı topla ceza sahası içerisine hareketlenerek meşin yuvarlağı Burak Yılmaz’a gönderdi. Bu oyuncunun altıpas üzerinden zayıf vuruşunda top kaleci LIoris’te kaldı.

GOL: 40. dakikada milliler farkı 2’ye çıkardı. Dorukhan Toköz’ün ara pasına hareketlenen Cengiz Ünder’in ceza sahası içerisinden sağ çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0