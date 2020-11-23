Türkiye’den Libya’ya giden bir gemi arandı

Anadolu Ajansı, İstanbul’dan Libya’ya giden bir geminin Yunanistan’ın güney batısında, AB’nin İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak arandığını aktardı.

Anadolu Ajansı, İstanbul’dan Libya’ya giden bir geminin Yunanistan’ın güney batısında, AB’nin İrini Harekatı kapsamında bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak arandığını aktardı.

AA geminin insani yardım malzemesi taşıdığını ve başka bir şey bulamayan askerlerin gemiyi terk ettiğini savunurken Reuters’ın aktardığı habere göre Almanya ise bugün yaptığı açıklamada gemide silah olduğundan şüphelenildiğini fakat Türkiye’nin aramanın tamamlanmasına izin vermediğini öne sürdü.

İrini harekatı

AA İrini Harekatı’nı Yunanistan Deniz Kuvvetleri’nden bir komutanın yönettiğini de vurguladı.

Görüntülerde bir fırkateynin gemiye yanaştığı ve bir helikopterin gemiye asker indirdiği görülüyor.

Askerlerin gemi görevlilerini bir süre alıkoyduğu ve tartışmalar yaşandığı anlaşılıyor.

AA deniz hukukuna göre gemilerde arama yapabilmek için gemiye çıkan personelin gemide bayrağı bulunan devletten izin alması gerektiğini, Türkiye’ye böyle bir izin başvurusu yapılmadığını aktarıyor.

Der Spiegel’e konuşan bir Alman kaynağı ise Türkiye’ye bildirimde bulunduklarını, dört saat içinde yanıt gelmeyince hukuka uygun bir şekilde gemiye çıktıklarını ve Türkiye’den itiraz gelince de gemiyi terk ettiklerini belirtiyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı yazılı açıklamada Roselina-A adlı geminin Misrata limanına doğru gitmeye devam ettiği yer alıyor.

Bakanlık Türkiye’nin konuyla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunacağını söylüyor.