Veganlarda kemik kırılması riski yüzde 40 daha fazla

Kalça kırığı ileri yaşlardaki en sık görülen ciddi yaralanma. İngiltere’de her yıl 76 bin vaka görülüyor ve Ulusal Sağlık Sistemi NHS’e yıllık 1 milyar sterlinlik maliyet getiriyor.

Kadınlar, menopoza girmelerinin ardından ostrojen hormonu düzeylerinin azalması yüzünden kemiklerinin doğal olarak gücünü kaybetmesi yüzünden daha büyük risk altında.

Ortalama 18 yıl izlendiler

Araştırmanın başında, deneklerin beslenme alışkanlıkları incelendi. Daha sonra 2010’da benzer bir inceleme daha yapıldı. 2016’ya dek de, ortalama 18 yıl boyunca deneklerdeki kırıklar değerlendirildi.

Kırık riski, Vücüt Kitle Endeksi (BMI) beslenme alışkanlıklarındaki kalsiyum ve protein tüketimi hesaba katıldığında, kısmen düştü.

Dr Tong bu durumu “Vejeteryanlar ve veganların vücut kitle endeksi, et yiyenlere göre genelde daha düşük. Bu da daha yüksek kalça kırığı riskiyle ilişkili ve hem az kalsiyum hem de protein daha kötü kemik sağlığıyla bağlantılı” dedi.

Bu durumun muhtemel açıklamaları arasında, düşme sırasında darbenin etkisinin yumuşaması, yağ oranının artmasıyla östrojen üretiminin artması ve daha çok ağırlık taşıması nedeniyle kemiklerin daha da güçlenmesi sayılıyor.

Dr. Tong “Bu çalışma, ortalama daha az vücut kitle endeksi bulunan ve daha az kalsiyum ve protein tüketen veganlarda, vücudun belirli yerlerindeki kırık riskinin daha yüksek olduğunu gösterdi.” dedi.