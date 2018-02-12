Türkiye’den ABD’ye tarihi rest!

TÜRKİYE Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Ankara’ya ziyaretinin çok önemli olduğunu belirterek, “Bizim ABD’den beklentimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya da bu ilişkiler tamamen bozulacak” diye konuştu.

Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin olarak Bakan Çavuşoğlu Münbiç konusuna da değinerek, “ABD, Münbiç için gereğini yapmazsa biz yaparz” ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önümüzdeki perşembe günü Ankara’ya yapacağı ziyareti değerlendiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Bizim ABD’den beklentimiz açık ve nettir. Artık biz vaat istemiyoruz, somut adımlar istiyoruz. Kaybolan güvenin tesis edilmesi gereriyor. Kaybolan güvenin nedeni de ABD’dir. İlişkilerimiz çok kritik bir noktada. Ya ilişkileri düzelteceğiz ya bu ilişkiler tamamen bozulacak.”