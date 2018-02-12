İktisatbank Hazine Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu’ndan günlük ekonomi yorumu:

İktisatbank Günlük Piyasa Analiz ve Yorumu 12/02/2018 – Pazartesi

Küresel piyasalar, sizlerle beraber olmadığımız geçen hafta oldukça sert bir satış baskısına boyun eğdi

Uzunca bir süredir, irrasyonel coşku olarak nitelendirdiğimiz soluksuz hisse senedi rallisinde, geçen hafta ciddi bir düzelteme yaşanırken, piyasaların korku endeksi olarak takip ettiği VIX, korkutucu boyutlara ulaştı

Türk mali piyasaları ise, yurtdışı kaynaklı riskten kaçış eğilimine eşlik ederek, satışlara sahne oldu. USD/TL kuru 3,84 seviyelerine varan bir yükseliş kaydederken, Borsa İstanbul geriledi, faizler ise yükseldi

Cuma gününe kadar yaşanan oldukça dalgalı seyir ardından, Cuma günü ABD borsalarında görülen satışların durması , yeni haftanı da adeta soluklanarak başlamasına imkan tanıyor

, yeni haftanı da adeta başlamasına imkan tanıyor Büyük resimde ise, gelişmiş ekonomilerden gelen enflasyon sinyalleri , artan borçlanma maliyetleri (ABD 10 yıllık tahvil faizi % 2,88’lı seviyelerde ve son 4 yılın zirvesinde) ve tümünün sonucu olarak artan finansman maliyetleri tüm çıplaklığı ile önümüzde duruyor

, (ABD 10 yıllık tahvil faizi % 2,88’lı seviyelerde ve son 4 yılın zirvesinde) ve tümünün sonucu olarak artan tüm çıplaklığı ile önümüzde duruyor Piyasaların orta vadeli seyri satıcılı havanın devam edebileceğine işaret etse de, kısa vade yön belirleyici husus olarak Çarşamba günü ABD’de açıklanacak TÜFE enflasyonunu ajandamıza işaretleyebiliriz

ajandamıza işaretleyebiliriz Afrin cephesinden gelen şehit haberleri morallerimizi bozdu. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun !

! Rus ve İsrail uçaklarının düşürüldüğü hafta sonu ve artan jeopolitik tansiyon yakından takip edilmelidir

ve yakından takip edilmelidir USD/TRY kurunda teknik olarak aşağıda 3,80 ; yukarıda ise 3,85 seviyelerini takip ediyoruz

Küresel piyasalarda, uzunca bir süredir endişe ve temkinli bir şekilde takip ettiğiniz iyimserlik, kısa bir dinlenme molası için sizlerle beraber olamadığımız geride bıraktığımız haftada, yerini korktuğumuz senaryoya terk etmiş. Hatırlamak gerekirse, küresel krizden bu yana en iyi büyümenin kaydedilmesinin beklendiği yılda, artan şirket karları, iyi kötü devam eden önde gelen merkez bankalarının desteği ve hepsinin üzerinde ılımlı enflasyon teması ile adeta şaha kalkan, tüm risklere gözünü kapatan, dolar satıp ne varsa alan ve irrasyonel bir coşku yaşayan küresel mali piyasalarda hava geride bıraktığımız hafta birden yerini oldukça sert bir düzletmeye terk etti. Yıla % 2,40 seviyelerinden başlayan ABD dolarının piyasa faizinin hızlı bir şekilde % 2,90 seviyelerine kısa bir süre içinde ulaşması, coşkulu bir şekilde devam eden parti havasını birden bozdu. Gerek açıklanan makroekonomik verilerinin güçlü gelmesi, gerek açıklanan enflasyon veya enflasyona işaret eden verilerin güçlenmesi, hatta ve hatta FED başkanlarından bazılarının güvercin taraftan daha şahin bir tarafa geçmesi ile piyasalar coşkulu devam eden parti havasından birden tabir caizse baş ağrısı ile uyandı. Uzunca bir süre düzeltmesiz, tam gaz yukarıya giden hisse senedi endekslerinde görülen sert satışlar, hatta bazı yorumlara göre algoritmik işlemlerin de devreye girmesi ile, biriken enerjiyi boşa çıkardı. Şöyle bir adım geriye çekilerek baktığımızda, seneye 24bin seviyelerinden başlayan ABD borsasının gösterge endeksi Dow Jones, 17 günde % 7,5 değer kazanması ardından, son 9 günde % 12 değer kaybetti. Haliyle, dümdüz yukarıya giden piyasalarda böyle bir şok, ister istemez koruma arayışını da devreye sokarak, piyasaların korku endeksi olarak gördüğü, S&P500 endeksinin dalga boyunu ölçen VIX’te hızlı alımları beraberinde getirdi. Uzunca bir süredir yerlerde sürünen VIX (10 seviyelerinde ve korkusuz) hızlı bir şekilde yükselerek geride bıraktığımız hafta 50 seviyesini test etti. Geride bıraktığımız hafta yaşanan bu çöküşlerin devam etme olasılığı göz ardı etmiyoruz. Son dönemlerde biriken kalabalık pozisyonlar, hızlı ve panik işlemlere neden olabilir ki böyle bir gerçekleşme, beraberinde kar topu gibi kendini besleyen bir süreci tetikleyebilir. ABD borsalarında biriken enerjinin hafta içinde açığa çıkması ile, haliyle, içerde USD/TL kuru uzunca bir süredir sıkıştığı 3,72 – 3,77 bandını terk ederek 3,84 seviyelerine varan bir yükseliş kaydetti. Borsa cephesinde de, BIST100 ana endeksi, geride bıraktığımız haftaların iyimserliği ile test ettiği tüm zamanların zirvesi olan 121bin üzerinden yönünü aşağıya çevirerek 112bin puan seviyelerine kadar gerilerken, döviz ve hisse senedi piyasalarına paralel faizlerin de yönü yukarıya döndü.

Yukardaki paragraf, aslında oldukça sıkıntılı geçen haftanın kısa bir özeti mahiyetinde idi. Cuma günü, oldukça sert hareket eden ABD borsalarının, gün içinde % 2 değer kaybından, kapanışa doğru gelen alımların eşliğinde yönünü yukarıya çevirerek sıkıntılı geçen haftanın % 1,4 yükselişle tamamlaması, küresel piyasalarda haftanın da adeta soluklanarak başlamasına neden oldu. Bu kapsamda, USD/TL kuru 3,80 seviyesinin kıyısına kadar gerilerken, ABD borsalarının vadeli işlemlerinde de artılar dikkat çekiyor. ABD dolarının piyasa faizi olarak takip edilen gösterge 10 yıllıkların faiz oranı % 2,88 seviyesinde ve yakın dönemin en yüksek seviyesinde işlem görüyor. VIX endeksi geçen haftaya nazaran bir miktar sakinleyerek 29 seviyelerine geri çekildi. Dolardaki güçlenmenin ise bir türlü kalıcı olamaması nedeniyle, piyasalardaki bozulmanın de devamı gelemiyor. Ama bu olgunun çok uzun boylu olmayacağını düşünmeye devam ediyoruz.

Haftanın ilk gününde veri gündemimim oldukça hafif olduğunu görüyoruz. Lakin, Çarşamba günü açıklanacak ABD TÜFE enflasyonu piyasalara yön tayin edebileceğini düşünüyoruz. Uzunca bir süredir ciddi karların biriktiği hisse senedi piyasalarında başlayan satışlar, bu minvalde artan volatilite (VIX),gerekse Suriye cephesinde tırmanan jeopolitik risk algısı, bizleri temkinli olmaya sevk ediyor.

Önemli göstergelere toplu bir bakış

ABD tahvil faizlerinde yükseliş devam ediyor (son 4 yılın en yüksek seviyesi) (% 2,88)

Dow Jones sanayi endeksi yılbaşına göre kazanımlarını geri verdi. Sert satışlar ve artan oynaklık dikkat çekiyor (24,190)

Korku endeksinin (VIX) pimi çekilmiş! (29)

Dolar endeksinde ise halen daha kalıcı ve sert bir hareket göremiyoruz (90)

Kaynak: Reuters

GBP/USD paritesinde sağlıklı yükselişin devam edebilmesi için 1,3658 seviyesine varan bir düzeltme bizleri şaşırtmayacaktır

Geride bıraktığımız hafta İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz toplantısı ve beraberinde yayımlanan rapor ile Başkan Carney’in açıklamaları beklenenden daha şahin bir ton içerdi. Faiz artırımlarının tahmin edilenden daha erken ve daha fazla olabileceğinin altı çizilirken, Sterlin yukarı yönlü hareketini, borsalarda yaşanan çöküş ve VIX’in tırmanışı ile koruyamadı. Sterlin cephesinde 1,3658 seviyesi teknik manada güçlü bir düzeltme seviyesi olarak ön plana çıkıyor. İngiltere’de Salı günü açıklanacak enflasyon raporunu önemle takip etmek gerektiğini düşünüyoruz.

Kaynak: Reuters