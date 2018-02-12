Lefke’ye renk geldi

300 KİŞİ: 300 doğasever, dün Lefke Belediyesi, Lefke Turizm Derneği ve AB katkıları ile oluşturulan doğa parkurunda yürüdü. Parkur, aynı Lefke’ye ait çok sayıda güzelliği bir arada görmenizi sağlıyor. Doğaseverler parkura hayran kaldı

Gürsel Karagözlü

Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği işbirliğinde, Lefke bölgesi, mükemmel bir yürüyüş parkuruna sahip oldu.

Onlarca kilometreyi bulan yürüyüş güzergahı, Lefke Acendu Çeşmesi, Karşıyaka Vadisi, Lefke Deresi ve Karadağ bölgesi aynı güzergahta görülebiliyor.

AB katkıları ile hazırlanan proje kapsamında dün yaklaşık 300 doğasever, Lefke’nin güzelliklerini keşfetti. Lefke dışından da çok sayıda doğasever dün sabahın erken saatlerinden itibaren Lefke’de buluştu.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, yürüyüşü değerlendirdi. Lefke’nin “çevre sorunları” ile değil, mükemmel çevresi ile gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen kaya, oluşturulan parkurun bu anlamda son derece önemli olduğunu söyledi.

Kaya, Lefke’de görülmesi gereken çok sayıda önemli bölgenin tek parkur üzerinde toplandığını belirterek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, 3 yıl önce başlattıkları proje ile Lefke’nin turizm potansiyellerini geliştirmeyi ve Lefke’de sürdürülebilir turizm çalışmalarına imza atmayı hedeflediklerini belirterek, bu projenin bir parçası olan yürüyüş parkurunun tamamlandığına işaret etti. Cittaslow (sakin şehir) Lefke’deki doğa yürüyüşü bitiminde tüm katılımcılara taze sıkılmış Lefke portakalı suyu ikram edildi.