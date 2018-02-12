Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam’ın ünlü aktörü Kadir İnanır (69) beynine pıhtı atması nedeniyle dün akşam kaldırıldığı hastanede ameliyat edildi. Hayati tehlikeyi atlattığı belirtilen İnanır, yoğun bakıma alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Beşiktaş ilçesinde Fulya’da özel bir hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

Sinemaya 1968 yılında küçük bir rolle adım atan İnanır, Yeşilçam’ın unutulmaz isimleri arasında yer alıyor. Bugüne kadar 182 sinema filmi ve 7 televizyon dizisinde rol alan İnanır’ın, “en iyi erkek oyuncu” dalında bir çok ödülü bulunuyor.