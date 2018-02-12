Döviz borcu ödedikçe artıyor

Ödedikçe azalması gereken vatandaşın döviz borcu, TL’nin hızlı değer kaybı karşısında çoğaldıkça çoğalıyor. 3 ayda bir gelen döviz artış dalgası vatandaşın ödediğini de alıp götürüyor

YİNE UÇTU: Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği harekat ve operasyonel riskler nedeniyle Türk Lirası, Dolar ve Euro karşısında geriledi. Harekat nedeniyle Dolar ve Euro’da başlayan tırmanış sürüyor. Sterlin 5.32 TL, Dolar 3.82 TL, Euro da 4.68 TL bandında seyrediyor

BİR YILDA 6 BİNE YAKIN ARTTI: 2017 Şubat ayında 10 bin Sterlin borç 46 bin 400 TL iken, 2018’in aynı gününde bu borç 52 bin 270 TL’ye ulaştı. Her 10 bin Sterlin borçta vatandaşın borcu 6 bin TL arttı. 50- 100 bin sterlin arasında ev borcu olan vatandaş ödedikçe borcunun arttığına şahit oluyor

VATANDAŞ İSYANDA: Döviz borcu olan vatandaşların durumu günden güne kötüye gidiyor. Sterlin artık 5.50 TL’yi, Euro’nun da 5 TL’yi zorlaması vatandaşın gözünü korkuttu. Döviz borcu olanlar, yüksek faize karşın borçlarını TL’ye çevirmek zorunda kalıyor

CİDDİ FARK: 2015 yılında 10 bin sterlin 60 ay vade ile borç alan bir vatandaş 215 sterlin aylık taksit ödeyecek. 2015’te 748 TL öderken, 2016’da 939 TL, 2017’de 997 TL ve bugün 1133 TL kredi borcu öder duruma geldi. 2015’te borcu aldığı yıl 10 bin sterlin 34 bin 800 TL iken şimdi 53 bin 200 TL oldu

CUMA GÜNÜ İTİBARIYLA YILLARA GÖRE DÖVİZİN DURUMU

2015 2016 2017 2018

Sterlin: 3.48 TL 4.37 TL 4.64 TL 5.32 TL

ABD Doları: 2.28 TL 3.04 TL 3.80 TL 3.82 TL

Euro: 2.67 TL 3.31 TL 4.04 TL 4.68 TL

YILLARA GÖRE BORÇ FARKI:

(ALINAN BORÇ: 10 BİN STG, VADE 60 AY, AYLIK ÖDEME FAİZLİ: 215 STG)

2015 Şubat: 748 TL

2016 Şubat: 939 TL

2017 Şubat: 997 TL

2018 Şubat: Bin 143 TL

Bertuğ TOPAL

Ülkede neredeyse her şeyin dövize endeksli olması ve kullanılan para biriminin son dönemde en fazla değer kaybeden para birimi olan Türk Lirası olması ülkeyi zora sokuyor.

Döviz borcu olan ve borcunu ödemeye çalışan vatandaşlar ciddi bir çıkmaza girerken Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği harekat ve operasyonel riskler nedeniyle nedeniyle Türk Lirası’nın Sterlin ve Euro karşısında değer kaybetmesi borçluları üzdü.

2015 yılında 3.48 TL’den Sterlin borçlanan vatandaşlar bu gün itibarı ile borçlarını 5.32 TL’de ödüyor. Adeta vatandaşlar borçlarını ödedik sonra dövizin artışı nedeniyle borç azalmıyor aksine artış gösteriyor.

Döviz yükseliyor borçlar artıyor

2017 Şubat ayında İngiliz Sterlin’i 4.64 TL iken 10 bin sterlin borç alan bir vatandaşın toplam borcu faiz dışarıya hesaplandığında 46 bin 400 iken üzerinden 2018’in aynı gününde bu borç 53 bin 200 TL’ye ulaştı. 10 bin Sterlin borç alan bir vatandaşın toplam borcu 7 bin TL arttı.

Vatandaş zorda

Döviz borcu olan vatandaşların durumu günden güne kötüye gidiyor. Türkiye’deki Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Türk Lirası’nın değer kaybetmesi Kuzey Kıbrıs’ı da etkiliyor. Sterlin artık 5.50 TL’yi, Euro’nun da 5 TL’yi zorlaması vatandaşın gözünü korkuttu. Döviz borcu olanlar, yüksek faize karşın borçlarını TL’ye çevirmek zorunda kalıyor.

Ödedikçe artıyor

2015 yılında 10 bin sterlin 60 ay vade ile borç alan bir vatandaş 215 sterlin aylık taksit ödeyecek. 2015’te 748 TL öderken, 2016’da 939 TL, 2017’de 997 TL ve bugün 1143 TL kredi borcu öder duruma geldi. 2015’te borcu aldığı yıl 10 bin sterlin 34 bin 800 TL iken şimdi 53 bin 200 TL oldu

Dövizi operasyon haberi uçurdu

Türkiye’nin Suriye sınırına yaptığı operasyon nedeniyle Dolar ve Euro’da yaklaşık iki haftalık tırmanışı az da olsa dün de sürdü. Sterlin 5.32 TL, Dolar 3.8236 liraya, Euro da 4.6888 liraya kadar yükseldikten sonra, ABD para birimi 3.81-3.82 lira, Euro 4.67-4.68 lira aralığına döndü.

Borsa da düştü

Jeopolitik risklerle haftanın ilk gününe yüzde 0.31 düşüşle 114 bin 286 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, günün ilerleyen saatlerinde risklerin büyümesine bağlı olarak düşüşünü sürdürdü ve günü yüzde 2.17 gibi büyük bir oranda düşerek 112 bin 159 puandan tamamlayan Borsa İstanbul Endeksi haftanın ikinci gününe de yüzde 0.40 düşüşle 111 bin 708 puandan başladı ve kayıplarını kısa sürede yüzde 0.8’in üzerine taşıdı.

Dolar/TL yılın zirvesinde

Dolar/TL artan jeopolitik risklerle yükselişte. Önceki gün Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrin operasyonu için TSK’nın hazırlıklarının tamamlandığını açıklamasıyla yükselişini hızlandıran kur Perşembe ve Cuma günü yılın zirvelerine çıktı. Dolar %0.8’i aşan artışla 3.8338’e kadar yükseldi.

Lira en fazla düşen para birimi

Cuma günü %1’i aşan değer kaybıyla dolar karşısında en çok değer kaybeden para birimi olan lira Cuma günü de en fazla düşen para birimi. Türk Lirası’nın değer kaybetmesi kendilerinden fazla Kuzey Kıbrıs’taki vatandaşları etkiliyor.

Altının gramı 165 liraya çıktı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 165 lira ile tarihi zirvesinin hemen altında işlem görüyor.

Önceki gün başlayan ve dün de devam eden jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak yüzde 1,5 değer kazanan gram altın, günü 163,7 liradan tamamladı.

Gram altın, 165 lira ile 29 Kasım 2017’de gördüğü 165,5 lira zirvesinin hemen altında dengelendi. Saat 10.10 itibarıyla Kapalıçarşı’da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.103 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.340 dolar seviyesinde dengelendi.