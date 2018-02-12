Bugüne kadar herhangi birinin bir diğerine parmak gösterdi diye tahrik olup cam çerçeve indirdiği ne görülmüş ne işitilmiştir…

…

Parmak vermekten vermeğe fark var diyeceksiniz.

Doğrudur var…

…

Her toplumda değişik olabiliyor.

Kıbrıs ahalisi arasında orta parmak sıkça gösterilir.

Olağan sayılır…

…

Orta parmak gösterildiğinde, zaman zaman seslendirilerek “al bunu” ya da “alsın bunu” gibi parmak işaretine sözlü destek verilir…

…

Parmak gösterildi diye tahrik olup toplumsal olay yaratıldığını bilen var mı?

Parmak göstermenin neredeyse bir kışkırtma, iç savaş, ya da bir kalkışma nedeni olabileceği akla gelebilir mi?

Biri parmak gösterdiğinde, diğeri çok alınganlık gösterirse, en çok vereceği tepki “döndür de şey yap” demek olur….

Yani geri iade edilir…

…

Madem orta parmağın ne anlama geldiği öğrenilmiş,

Nasıl tepki verileceği de öğrenilebilirdi pek ala…

…

Beşparmaklar’ı ne yapalım?

Üstelik beş adet.

Her gün karşınızda.

Beşparmaklar’a bakarak tahrik olan mı var?

…

Meclis damına çıkarken tahrik unsuru neydi?

Yoksa orada parmak gösteren olmadı mı?

…

Bir de altı parmağı olanlar var.

İyi ki altı parmaklı biri yokmuş.

Altısı birden gösteridliğinde bir anlam ifade eder mi bilemem…

…

Şaka bir yana,

Altıparmak bile olsa orta parmak önemlidir doğrusu.

Çünkü bu bir anlam taşıyor.

Bir insan durup dururken orta parmağını gösterir mi?

Yolda yürüyen biri ansızın ona buna “al bunu” diyerekten orta parmak işareti yapar mı?

…

Reis kalktı “ulan ahlaksız” dedi.

Ne oldu?

Kim bilir eğer reis orta parmak göstermeyi bilseydi, belki de öyle bir tepki verirdi “ulan” diyeceğine.

Pespaye demesi orta parmaktan daha mı önemsizdir?

Halkı galeyana davet etmesi orta parmaktan daha az mı vahim?

…

Gerçekten de orta parmak bir anlam taşıyor.

Öğrenci öğretmenine kızar orta parmağını gösterir,

Kadın kocasına kızar orta parmağını gösterir,

İşçi patronuna kızar orta parmağını gösterir.

Memur müdürüne kızar “al bunu” diyerek orta parmak gösterir…

…

Politikacılara az mı parmak gösterildi bu memlekette…

…

Diyeceğim, öfkelenen herkes birbirine orta parmak gösterebiliyor sırasında.

Ama kimse kendisine orta parmak gösterildi diye galeyana gelmez, taşa, sopaya sarılmaz, pencereyi, evi barkı tarümar etmeye kalkışmaz.

Sen de göster kardeşim.

Orta parmağın ne olduğu öğrenildiğine göre,

Sen de karşılık ver.

Orta parmağın yok mu?

…

Bu gibi durumlarda her toplumun kendine göre davranış biçimleri vardır.

Amerikalılar, Avrupalılar daha beterini yaparlar.

Onlar orta parmak kullanacaklarında diğer parmaklarını avuç içine toplayarak parmağı dikine doğru ayarlarlar.

Burada biraz eğik tutulur.

Dahası var.

Eğer çok öfkelenirlerse pantolon sıyırıp çıplak kıç gösterirler.

Böyledir diye ortalığı viraneye çevirmezler…

…

Neticede bu tür hareketler, karşıdakinin davranışlarını alay etme, o davranışları önemsememe, değersiz bulma anlamını taşıyor…

…

Sonuç olarak orta parmağın ne olduğu öğrenildiğine göre,

Taşa, sopaya sarılmamak, oraya buraya tırmanmamak, şurayı burayı yıkmamak, meseleyi toplumsal bir olay haline getirmemek de pek ala öğrenilebilir…