Uluçay’ın işi kolay değil…

Teberrüken Uluçay için zor bir dönem başladı…

Çünkü kendisinden önemli meclis başkanı, çıtayı yükseltti.

Rahat durmadı…

Sadece meclis çalışmaları ile ilgilenmedi…

Sibel Siberi, faaliyetlerini meclis dışına taşırdı…

Müze yapma işlerine girişti…

Lefkoşa’ya park kazandırmak için adım attı.

Arşiv taramalarını bitirdi, dijital ortama aktardı…

Meclisin vaktinde toplanması…

Komitelerin sık ve üretken çalışması…

Engelsiz bir meclis yaratılması…

Tümü Sibel Siber döneminde başarıldı.

Velhasıl…

Sabah meclise gel…

Oralarda gurdalan…

Akşam da makam arabasına bin, evine git…

Yapmadı Siber…

Hem meclisin içine…

Hem meclisin dışına müdahale etti.

Meclis Ormanı’nda bisiklet sürme alanı dahi yarattı.

Şimdi, Teberrüken Uluçay orada…

Yeni meclis başkanı da aynı partiden, CTP’den…

İktidar değişir, ama üç yıl Uluçay orada başkan…

Size rahat yok sayın Uluçay…

Çıtayı aldığınız yerden daha yukarıya taşımak göreviniz.

Yetmedi, üzerine de ekleyeceksiniz…

Yarım kalan işleri de tamamlayacaksınız…

İlk iş, 3- 4 saat sürecek bir “Siber- Uluçay” buluşması olmalı…

Bana öyle geliyor ki, Uluçay’ın işi, İçişleri bakanlığı görevi yaptığı dönemden daha zor…

Şoför işi şakaya gelmez…

Tarım Bakanı Erkut Şahali, büyük bir trafik kazası geçirdi.

Şükür ki, hafif atlattı.

Arabayı görünce, haliyle korkuyor insan…

Peki, ne gerek var, bir bakanın gecenin bir yarısı, bir başına dolaşmasına?

Bu olaydan çıkarmamız gereken bir ders var…

Millet, ormanı bırakıp ağaçlarla kavga ediyor.

“Efendim bakanlar, kendi arabalarını kendisi kullansın…”

Çünkü aynı tempoda çalışıyorsunuz ya…

Fetvanız da yerine gelmeli.

Bu popülizmden artık vazgeçilmeli.

Ben üretilen işe bakarım.

Bakan, başbakan iş üretsin de…

İsterse helikopterle gezsin.

Beni bozmaz…

Biz ne çektiysek, popülizmden çektik.

İki güzel hareketle gözümüzü boyayıp, hiçbir adım atmayanlardan çektik.

Buna karnımız tok.

Bakanlar iş üretecek.

İster üç şoförle gidip gelsin, ister iki arabayla…

Bize iş yapan…Sorun çözen…

Adaleti tesis eden bir kabine lazım…

Gerisi popülizme girer.

Bedeli de ağır olur…

Oyunu Denktaş kurguladı

Herkes merak ediyor…

UBP nasıl oyun dışı kaldı…?

DP neden UBP’li bir hükümeti tercih etmedi?

Aslında kilit cümle, Serdar Denktaş’ın, “tebrik” için parti başkanlarını aramaya başlaması ile geliyor.

CTP Genel başkanı Tufan Erhürman’ı arıyor.

Erhürman, partisi oy kaybettiği için endişeli…

Düşünceli…

Ne yapması gerektiğini düşünüyor.ç

Hatta, “UBP- DP- YDP” hükümetinden de emin…

Dediğim gibi, Serdar Denktaş kendisini arıyor…

“Tufan bey seçim sonuçları hayırlı olsun. Sizleri tebrik ederim” diyor.

Sonra da kritik bir cümleyle:

“Sizin de girişim yapmanız gerekiyor. Hükümeti kuracak bir formül yaratabilirsiniz…”

Süreç de böyle başlıyor…

Dört parti…

UBP’nin dışarıda kalmadı…

Hepsi ama hepsi…

Denktaş’ın “oyun kuruculuğu” ile başlıyor.

Tuhaf olan şu ki…

Her aşamada Denktaş’ın “dörtlü koalisyondan vazgeçmesi” düşünüldü.

Bir an bırakıp, UBP ile hükümet kuracağı varsayıldı.

Halbuki, oyunu kuran Denktaş…

Sonuna kadar da oyunun içinde kaldı.

Parti içi dengeleri düşünerek, maliye ve turizmi elinde tuttu…

“Eğitimin zaten izde olduğunu sanıyorduk ama bakanın aklı UBP’deydi” dedi zaten…

3 vekille, hükümette aynı güçle yoluna devam ediyor DP…

Üstelik, kendisini yok sayan, bir başına seçim kararı alan, bakanını kadrosundan aday yapan UBP ve tabanını tırtıklayan YDP’yi devre dışı bırakarak…