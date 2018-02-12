Aslında kuvvetler ayrılığı yok

KKTC’de yönetimde çarklar doğru düzgün çalışmıyor.

Sistem sürekli bir şekilde hata veriyor.

Bu arada yasaları ve tüzükleri zorlamak, fayda yerine zarar getiriyor..

Sistemin ciddi ciddi yeniden formatlanmaya ihtiyacı var.

Kuvvetler ayrımı prensibi mevcut yapıda olması gerektiği gibi çalışmıyor.

Yasama ile yürütme iç içe girmiş durumda.

Yürütmeyi denetleme görevi de bulunan yasama organı bu görevini yapılması gerektiği gibi yapamıyor.

Yasamanın başında kimin olacağına yürütme karar veriyor.

Öyle olunca da kuvvet dengesi yürütme lehine bozuluyor.

Dörtlü koalisyon hükümetinin kuruluş aşamasında yaşanan pazarlıklar bunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Yasamanın başının kimin olması gerektiği konusu koalisyon hükümetinin kuruluşu sırasındaki görüşmelerde pazarlık konusu oldu.

Yürütme erkini oluşturacak siyasi partiler yasamanın nasıl yönetileceğine hükümet pazarlıkları sırasında karar verdiler.

Bakanlık paylaşımı ile birlikte…

Bu yöntemle şekillenen yasama organı yönetiminin yürütmeye karşı sorumluluklarını öngörüldüğü şekilde yerine getirebilmesi çok ama çok zordur..

Yürütmeyi oluşturanların pazarlıkları ile şekillenen yönetim etkin olamaz.

Tabii ki bu daha önce de bu şekilde yapılıyordu.

Ancak bu kez daha farklı olma iddiası ile yola çıkan partiler tarafından böyle bir şey yapılmış olması, sistemin artık kilitlendiğini ve öngörülen şekilde çalışmadığını çok net bir şekilde ortaya çıkardı.

Parlamenter sistem ile yola devam edilebilir ya da başkanlık sistemi gündeme gelebilir.

Ama her ne olacaksa sistem doğru kurgulanmalı ve çalışması sağlanmalıdır.

Mevcut sistem etkin ve verimli bir şekilde çalışmıyor.

Hükümet pazarlıklarının bir parçası haline getirilen yasama organı ile kuvvetler ayrılığı murat edildiği gibi çalışmaz.

Her ne kadar bu sefer pazarlıklar sonucu varılan mutabakat hayata yasal engeller nedeni ile geçmemiş olsa bile o süreçte yasalar ve tüzüklerin zorlanması şık olmadı.

Kısacası ortada net olan bir şey var o da, sistemin etkinleştirilmesi ve kuvvetler ayrılığının uygulamada da olması için artık bir şeyler yapılmalıdır.

Böyle gelmiş ama artık böyle devam etmemelidir.