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Türkiye’den 3 tır tıbbi malzeme yardımı geldi

19 Temmuz 2020
tıbbi malzeme yardımı

Ükemize Covid-19 ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı gelmeye devam ediyor. İçerisinde aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, saat 12.00’da Lefkoşa Fuar alanında malzemeleri teslim alacak.

Bakanlıktan yağılan açıklama şöyle:

Aşı, ilaç ve tıbbı malzemelerin bulunduğu 3 TIR Taşucu’ndan Girne’ye vardı. Saat 12.oo’de lefkoşa fuar alanında Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli malzemelerin teslim edilmesinde hazır olacak ve basına açıklama yapılacaktır. Bilginize


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