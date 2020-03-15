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Türkiye’de Umreden dönüşler sürüyor; 4 uçak daha Ankara’ya indi

15 Mart 2020

Türkiye, Medine’den Ankara’ya umre yolcularını taşıyan 4 uçak daha Esenboğa Havalimanı’na indi. Yolcular sağlık taramasından geçirilerek, karantinaya alınmak üzere üç farklı öğrenci yurduna götürülecek.

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Umre amacıyla Suudi Arabistan’da bulunan vatandaşlarımızın Türkiye’ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olmuştur.

Bu çerçevede Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya’daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır. Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır” denildi.

Binlerce kişi gözlem altına alındı

Ankara’da Şehit Özel Harekatçılar Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 64, Milli İrade Kız Öğrenci Yurdu’nda bin 880, Gölbaşı’ndaki yurtta bin 448 kişi olmak üzere toplam 5 bin 392 kişi gözlem altına alındı. Konya’da ise Tahir Büyükkörükçü Öğrenci Yurdu’nda 2 bin 228 kişi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’nda ise 2 bin 710 kişi olmak üzere toplam 4 bin 938 kişi gözlem altına alındı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Umreden dönen vatandaşlarımızın sağlık kontrolleri yapıldı ve yurtlarda karantinaya alındı. Sağlık Bakanlığımızın tedbir ve tavsiyelerini özenle ve titizlikle uygulayalım. Koronaya karşı mücadelede rehavet ve panik yok, tedbir var. Bu hepimizin ortak mesuliyetidir” ifadesini kullandı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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