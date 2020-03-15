Coronavirüs Türkiye’de de eğlenceyi durdurdu

Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ye de ulaşan koronavirüs, eğlence sektörünü vurdu. Ülke genelinde salgına karşı önlemler alınırken sinema filmlerinin gösterim tarihleri ertelendi, tiyatro oyunları ve konserler iptal edildi.

Salonlar boş kaldı

İlk koronavirüs vakasının tespit edilmesinin ardından sinema salonları da boşaldı. Gösterime girmesi planlanan “Müstakbel Damat”, “Aslan Hürkuş Kayıp Elmas” ve “Malazgirt 1071”in vizyon tarihleri ertelendi. “Adanış Kutsal Kavga” filminin 20 Mart’taki gösterimi iptal oldu. Tüm dünyada merak beklenen James Bond serisinin yeni filmi “No Time to Die” ve “Peter Rabbit 2: The Runaway” filminin de salgın nedeniyle vizyon tarihi değiştirildi.

Gösterim ertelendi

Haluk Bilginer, Demet Akbağ ve Elçin Sangu’nun başrollerini paylaştığı “9 Kere Leyla” filminin bu pazar yapılacak galası iptal edildi. Filmin gösterim tarihi de ertelendi.



1 Nisan’a kadar hepsi kapalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Şehir Tiyatroları, İSMEK ve İBB’ye bağlı müzelerdeki etkinliklerin ve ziyaretlerin ay sonuna kadar durdurulduğunu duyurdu. İmamoğlu, nisan ayı başında yapılacak değerlendirmelerin ardından etkinliklere devam edilip edilmeyeceğine karar verileceğini açıkladı. İSMEK, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İBB Şehir Tiyatroları Sahneleri, İBB’ye ait 13 kültür merkezi, Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Tekfur Sarayı Müzesi, Panorama 1453 Müzesi, Miniatürk, Türk Dünyası Kültür Mahallesi, Atatürk Müzesi, Aşiyan Müzesi, Karikatür ve Mizah Merkezi ile İtfaiye Müzesi 1 Nisan’a kadar kapalı olacak. “Cibali Karakolu” oyunu da bir süre seyircisiyle buluşamayacak. 25 Mart’ta Kadıköy Kozzy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek ‘Plastik Aşklar’ oyunu için de iptal kararı alındı.

Gösterilere mola

Gökhan Tepe, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bu akşam vereceği konseri iptal etti. Erol Evgin, daha önce İdlib’den gelen şehit haberleri nedeniyle 21 Mart’a ertelediği TİM Show Center konserini bu kez koronavirüs yüzünden ileri bir tarihe aldığını duyurdu. Cem Yılmaz, sosyal medyada şu duyuruyu yaptı: “Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim. Hâl böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım.” Müjdat Gezen’in 16 Mart’ta Cemal Reşit Rey’de gerçekleşecek 60. sanat yılı etkinliği virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi. 3-4 Nisan’da yapılması planlanan Modanisa İstanbul Modest Fashion Week ertelendi. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği’nin 3 Nisan Cuma akşamı Raffles İstanbul Otel’de düzenleyeceği ve Tarkan’ın konser vereceği yardım gecesinin ertelendiği açıklandı.

Korona düşünsün

Kafasına geçirdiği damacana, elinde tuttuğu kolonya ve sirkeyle poz veren Hilal Özdemir, Instagram’da esprili bir paylaşım yaptı: “Virüse karşı gereken tüm tedbirleri aldım, artık korona düşünsün.”

Ekonomiye zarar veriyor

Önceki gün Zorlu Center’da görüntülenen İzzet Yıldızhan, “Kendimizi dezenfekte edersek korunabiliriz. Bu haber ülkemize de, ekonomimize de zarar veriyor. Benim otelim ve 270 çalışanım var. Bir sürü rezervasyonum iptal edildi” dedi.

Sirkeli su içiyoruz

Işın Karaca, “Kızım Mia 150 kere ellerini yıkar oldu. Sirkeli su içiyoruz ve sağlıklı besleniyoruz. Toplu yerlerde bulunmamaya çalışıyoruz” dedi.

Yüzünüze dokunmayın

Meryem Uzerli maskeli fotoğrafını paylaştı: “Eldivenleri fotoğrafı çekmeden önce takmıştım. Lütfen elinizi yüzünüze koymayın.”

İnadına öpesim var

Cansu Kurtcu, Instagram hesabında şu paylaşımı yaptı: “İnadına sarılasım, herkesi öpesim, bunlar da geçecek diyesim var. Ama yapmıyorum, siz de yapmayın. Bugünler de geçecek ve yine yazlar gelecek.”