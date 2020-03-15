Türkiye

Türkiye’de Umre’den gelenler için Koronavirüs önlemi; Ankara’da iki hastane boşaltılıyor

15 Mart 2020

Dünyayı sarsan Kovid-19 virüsünün Türkiye’de birlikte alarma geçen TC Sağlık Bakanlığı, Umre’den gelen yolcular için yeni tanı ve tedavi planını uygulamaya koydu. Ankara’ya gelen Umre ziyaretçilerinden Kovid-19 tanısı konulacak olanlar Sincan ve Etimesgut’ta hazırlanan devlet hastanelerinde tedaviye alınacak.

Dünya Sağlık Örgütü’nce 124 ülkeye yayıldığı belirlenen ve Koronavirüs Kovid-19 adıyla tanımlanan hastalığın Türkiye’de de görülmesi sonrasında Sağlık Bakanlığı rutin ve özel önlemler almaya başladı. Temas yoluyla geçtiği anlaşılan hastalık nedeniyle Sağlık Bakanlığı, yaşanan gelişmelere göre önlemler oluşturuyor.

Hastalıkla mücadele çerçevesinde özellikle Umre’den dönüşleri planlanan yaklaşık 21 bin kişinin ülkeye girişleri de aşama aşama düzenleniyor. Özellikle Suudi Arabistan’dan Ankara’ya getirilen Umre ziyaretçileri bu sabahtan itibaren Gölbaşı ilçesindeki Ankara Üniversitesi’nin 50.Yıl Yerleşkesi’nde bulunan ve boşaltılan öğrenci yurtlarına yerleştirilmeye başlandı.

TC Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerle öncül sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra Gölbaşı’na getirilen yolcular, yurt odalarında izolasyona tabi tutuluyor. Burada TC Sağlık Bakanlığı’ndan oluşturulan uzman hekim ve personel tarafından Kovid-19 testine tabi tutulacak Umre yolcularından Koronavirüs tanısı konulacak olanlar Ankara’ya getirilip tedavi altına alınacak.

TC Sağlık Bakanlığı’nın aldığı karar gereğince, özellikle Umre’den gelen ve gelecek olan kalabalık grupları izole etmek amacıyla hazırlanan tanı ve tedavi planı kapsamında Ankara’nın Etimesgut ile Sincan ilçelerindeki iki devlet hastanesi boşaltılarak söz konusu olası hastaların tedavisine ayrıldı.

Böylece normal vatandaşlardan ve hastane ortamından ayrılacak olan olası Kovid-19 tanısı konulan hastaların bu iki hastanede tedavisine başlanacak. Her iki hastanenin, Ankara’nın banliyösü olması nedeniyle özellikle Etimesgut ve Sincan olarak belirlendiği ifade edildi.

Halen Ankara’daki Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde oluşturulan karantina ve tedavi bölümleri ise kalabalık olmayan hastaların tedavisinde kullanılmaya devam edilecek.




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