Koronavirüs’te bugün ne oldu?

Yeni tip Koronavirüs’ün dünya çapında etkilediği kişi sayısı 156 bini aştı. Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi olarak ilan ettiği salgının merkezini Avrupa ilan etmesinin ardından İspanya ülkenin karantina altına alınarak olağanüstü hal ilan edildi. Koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 91’e çıktığı Fransa’da ise eczane, süpermarket gibi “gerekli” olmayan işletmeler dışındaki bütün sosyal hayat durduruldu.

Türkiye’de Koronavirüs görülen kişi sayısı 6’ya yükseldi. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, umreden dönen bir vatandaşta Koronavirüs tespit edildiğini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle pek çok ülke olağanüstü önlemler alırken Britanya’da hükûmetin bağışıklık oluşmasını sağlamak amacıyla karantina önlemleri almaması dikkati çekti. Britanya, virüsün tüm halka bir anda değil yavaşça bulaşması, böylece sağlık hizmetlerinde bir anda yüklenme yaşanmamasını sağlamaya çalışıyor.

ABD’de şu ana kadar 2 bin 500 Koronavirüs vakası tespit edildi, virüs kaynaklı ölümler ise 58’e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump son haftalarda görüştüğü pek çok kişide virüs görülmesinin ardından Koronavirüs testi oldu, testin sonucu negatif çıktı.

Virüsün en çok etkilediği ülkelerden biri olan İran’da vaka sayısı 12 bin 729’a ölü sayısı ile 611’e çıktı.

Bugün (15 Mart 2020) dünyada yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili yaşanan gelişmeler şöyle:

Yunanistan’da 4’üncü ölüm

Yunanistan’da 53 yaşında bir hasta Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.

KKTC’de vaka sayısı 6’ya çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 6’ya çıktı. Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC’de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4’ü turist, 2’si ise KKTC vatandaşı.

Özbekistan’da ilk vaka

Özbekistan Sağlık Bakanı, Fransa’dan dönen bir vatandaşta Koornavirüs tespit edildiğini açıkladı. Özbekistan Havayolları, Nisan ayının sonuna kadar Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da pek çok şehre uçuşlarını durdurdu.

ABD’de Hoboken şehrinde sokağa çıkma yasağı

ABD’nin New Jersey eyaletinin Hoboken kentinde 16 Mart’tan itibaren belli bir saatten sonra sokağa çıkma yasağı uygulaması başlayacak. Şehirdeki bar ve restoranlar da yalnızca evlere servis için çalışacak.

Lübnan’da cemaatla namaz yasaklandı

Çin’in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği Lübnan’da, camilerde cemaatle namaz kılınması yasaklandı.