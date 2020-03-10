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Türkiye’de sağlık personellerinin izinleri iptal edildi

11 Mart 2020

Türkiye Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada yayılan koronavirüs salgını sebebiyle hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı’ndan kurumlara gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

COVID-19 salgını sebebiyle, Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir. Yıllık iznin bir sebebe binaen alınmış olması fark etmemektedir. 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi çerçevesinde alınmış olan evlilik, ölüm, analık izni veya 105 inci madde çerçevesinde alınan refakat izni ve 108 inci madde çerçevesinde alınan aylıksız iznin iptali söz konusu değildir. Tüm personele tebliğ edilmesi ve gerekli hassasiyet gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.”




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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