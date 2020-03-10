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Türkiye’de ilk koronavirüs vakası!

11 Mart 2020

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü açıkladı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;

”Korona virüs, Avrupa’da çok hızlı yayılma göstermesine rağmen. Türkiye olarak, salgına karşı yürüttüğümüz strateji hiç azalmadan devam etmiştir. Ama insanların ülkeden ülkeye her an hareket halinde olduğu bir dünyada, ne tur tedbirler alınırsa alınsın, salgınları engellemek mümkün değildir. Tüm dünya ile ilişkimizi kesmiş olsaydık, şu an karsınızda olmazdım. Size üzücü ama korkutucu olmayan haberi bildirmek istiyorum. Bugün akşam saatlerinde, şüpheli bir vatandaşımızın testi pozitif çıktı. Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Hasta sayısı tektir, aile ve yakın çevresi gözetim altındadır. Hasta mahremiyeti acısından detaylı bilgi paylaşılması uygun değildir. Ülkemizde görülen ilk vakadır. Tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sinirlidir. Tedbirlerimiz alınmıştır. Hastalığın herhangi bir bölgede görülme ihtimaline karşı izinler iptal edilmiştir. Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayalım. Bakanlıkça açıklanan önlemleri uygulayalım.”




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