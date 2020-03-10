Dünya

İran’da “Corona virüsü tedavi ediyor” söylentisi can aldı: 37 ölü

11 Mart 2020

İran’da virüsten ölenlere, alkolün virüse karşı etkili olduğu söylentileri yüzünden sahte içki nedeniyle ölenler de ekleniyor. Tedavi umuduyla sahte içki içen 37 kişi öldü.

İran’da da vaka ve ölü sayı artışta. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 54 kişi daha artarak 291’e yükseldi. Ülkede yeni tedbirler alınıyor. Ülke genelindeki tüm müze, saray ve tarihi mekanlar ziyaretçilere kapatıldı.

Virüsten hayatını kaybeden sağlık personelinin ise “görev şehidi” sayılacağı açıklandı. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Sağlık Bakanı Said Nemeki’nin virüsle mücadele sırasında hayatını kaybedenlerin “şehit” kabul edilmesi önerisini kabul etti.

SAHTE İÇKİDEN 37 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede alkolün virüse karşı etkili olduğu söylentileri de ayrı bir sorun yaşanmasına yol açıyor.

Sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı hızla artıyor. Devlet ajansı IRNA, corona virüsü tedavi edeceği söylentisiyle kaçak alkolle 37 kişinin öldüğünü, 270 kişinin de hastanelik olduğunu açıklandı. Sahte içki imal ettiğinden şüphenilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

 




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