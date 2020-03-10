Merkel’den koronavirüs açıklaması: Nüfusumuzun yüzde 60-70’ine bulaşacak

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu. Merkel, “Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak” ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Merkel, bugünkü grup toplantısında koronavirüsüne karşı vatandaşlarını uyardı. Merkel, “Almanya’da yaşayan insanların yüzde 60 ila 70’ine virüs bulaşacak” dedi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da Merkel’in bu açıklamalarına destek verdi. Spahn, Corona Virüsüne maruz kalanların yüzde 80’inin bunu atlatabileceğini söylerken, 65 yaş ve üstü için ciddi bir sorun olabileceğini de altını çizdi. Spahn, bunun için fazladan 28 bin yatak ayrıldığını duyurdu.

Merkel’in açıklamalarına göre 82 milyon nüfuslu Almanya’da 50 ila 60 milyon kişinin koronavirüsüne yakalanma ihtimali bulunuyor.

Şu ana kadar 2 kişi öldü

Hürriyet’e göre şu ana kadar Almanya’da koronavirüs nedeniyle iki kişi yaşamını yitirdi.