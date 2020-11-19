Türkiye’de koronavirüs yüzünden 123 kişi vefat etti, 4542 yeni hasta tespit edildi

Türkiye’de koronavirüs vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ediyor.

19 Kasım günü hasta sayısı 4542 olarak açıklandı. Böylece toplam hasta sayısı 430 bin 170’e ulaştı. 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 11 bin 943’e çıktı.

TC Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 19 Kasım’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 4542 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 123 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 943’e, toplam hasta sayısı ise 430 bin 170’e yükseldi