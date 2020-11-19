Ersan Saner’den görevi iade sinyali

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, partilerle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığını belirterek, UBP’nin yol haritasının yarın netleşeceğini açıkladı.

HP ile toplantıların samimi ortamda gerçekleştiğini ancak meyvelerini toplayamadıklarını dile getiren Saner, heyetlerin karşılıklı bir araya gelememesinin dezavantajını yaşadıklarını bildirdi.

UBP PM’den hükümeti kurmak için tam yetki aldığını dile getiren Saner, “UBP Parti Meclisi’nin oy birliğiyle verdiği kararı kimsenin basın önünde tartışmasını kabul etmeyiz” sözleriyle eleştiride bulundu.