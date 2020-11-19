Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu, çalışma hayatıyla ilgili sorunların gün geçtikçe büyümekte olduğunu belirtti ve icraat hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Serdaroğlu, bütçe, Toprak Ürünü Kurumu çalışanlarının yatırımları ve asgari ücretin yenilenmesinin hükümetin bir an önce çözmesi gereken konular arasında olduğunu da belirtti.

Bir televizyona programına katılan Serdaroğlu, “Çalışma hayatında sorunlarımız dağ gibi birikti. Hükümet boşluğundan işçinin, memurun kaybı giderek artıyor. Alım gücü giderek eriyor. Siyasiler bu tiyatroyu oynamaktan bir an önce vazgeçmeli. Derhal icraat yapabilecek bir hükümet kurulmalı. Uyarıyorum. Aksi halde sahneye biz çıkacağız” dedi.

2021 bütçesinin henüz geçirilmediğine de dikkat çeken Serdaroğlu, “Şu anda en doğru olan bir hükümetin kurulup bütçenin geçirilmesidir. Erken seçim ise 1 yıl sonra olsun. Oluşacak hükümet de bir an önce vatandaşın, çalışanların sorunlarına eğilsin” dedi.

PRİMLER DÜZENLİ OLARAK YATIRILMIYOR

Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) adeta kanayan bir yara haline geldiğini belirten Serdaroğlu, “Şubattan bugüne kadar ihtiyat sandığı ve sigorta primleri düzenli olarak yatırılmıyor. Maaşlarından kesiliyor ama yatırım yok. Yaptığımız girişimler sonucu bir bölümü ödendi. Ancak şu an 5 ay geridedir. TÜK bir devlet kurumudur. TÜK çalışanı yatırımı olmadığı için sağlık hizmeti de alamıyor. Bu mağduriyet bir an önce son bulmalı. Hükümet kurulur kurulmaz bu konuda mutlaka bir adım atılmalı. Aksi halde üretimden gelen gücümüzü kullanmaktan çekinmeyiz” dedi.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENMEDİ

Yeni kurulacak hükümetin çalışma hayatıyla ilgili ilk meselesinin de asgari ücretin belirlenmesi olduğunu ifade eden Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, “Asgari ücret belirlenmedi. Asgari ücret belirlenmeden seçime gitmek tüm partilerin çöküşü olacak. Halk aç, şu anki asgari ücretle geçinemiyor” dedi.