Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 13 Mart’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 841’i semptomatik olmak üzere toplam 15 bin 82 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 65 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 421’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 866 bin 12’ye yükseldi.