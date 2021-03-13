Toplu Taşımacılar Birliği’nin eylemi uzlaşı ile sonlandırıldı

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği hükümet ile vardığı uzlaşı sonrası Başbakanlık önündeki eylemini sonlandırdı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu, toplu taşıma sektörü tarafından başlatılan eylemin 12. gününde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

Pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında taşımacılık sektörünün geldiğini ifade eden Amcaoğlu hükümetin elinden gelen imkanlar çerçevesinde sektörleri ayakta tutmaya çalıştığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği ise taleplerinin yüzde 85 oranında karşılandığını bildirdi.

Birlik Tarafından yapılan yazılı açıklamada Seyrüsefer, muayene ve T izin harçlarından bir yıl muaf tutulma taleplerinin 2 bin TL 18 ay ödeme süreli faizsiz destek kredisi şeklinde kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, pandemi süresince sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ödemelerinin devlet tarafından ödenmesi taleplerinin de kabul edildiği ayrıca Şubat, Mart ve Nisan ayı için sektöre bin 500 TL destek ödemesi yapılması ve ay sonuna kadar taşımacılara hibe verilmesi gibi çeşitli konularda uzlaşıya varıldığı kaydedildi.