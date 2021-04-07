Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayısı rekor kırdı. 7 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2203’ü semptomatik olmak üzere 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 633 bin 925’e yükseldi. Vefat sayısı 276 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 35 bin 503 oldu. Vaka sayıları son olarak 3 Nisan’da 44 bin 756’yla vefat sayıları da 23 Aralık 2020’de 259’la rekor kırmıştı.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 7 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2203’ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943’e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925’e yükseldi.