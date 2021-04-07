Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 276 kişi vefat etti

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 7 Nisan’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2203’ü semptomatik olmak üzere toplam 54 bin 740 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 276 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 943’e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 633 bin 925’e yükseldi.