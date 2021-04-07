İçişleri Bakanı Evren’den, şehit pilot için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Konya’da düşen Türk Yıldızları’na ait uçakta şehit olan pilot yüzbaşı için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Evren taziye mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkının gönlünde ayrı bir yere sahip olan Hava Kuvvetleri’nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları’na ait Konya 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlanan NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında Karatay ilçesi sınırlarına düştüğünü ve maalesef Pilot Yüzbaşı Burak Genççelebi’nin şehit olduğunu büyük bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunuyorum.

Şehit olan pilotumuz Yüzbaşı Burak Genççelebi’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Türkiye’mize başsağlığı diliyorum.”