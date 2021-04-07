Avcıoğlu: Sn. Bakan bunu nasıl açıklayacaktır?

KIB-TEK eski Yönetim Kurulu Asbaşkanı Yusuf Avcıoğlu, yapmış olduğu paylaşımda Ekonomi ve enerji bakanı Erhan Arıklı’yı eleştirdi.

Avcıoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

Sn. Arıklı bir yorumunda benim hakkımda;

“Bu arkadaş kendi dönemlerinde açılan ve benim tarafımdan iptal edilen ihalenin 38$ olduğunu niye söylemiyor. Yeni alım 1$ dahi düşük olsa bu toplamda 220.000$ eder. 38$ ın altına aldığım her teklif Kurumun karıdır.” demiş.

Peki işin aslı nedir?

2019 yılında 34$ Keşif Bedeli ile çıkılan Uluslararası ihalede teklifler 38.90$ ile 49.95$ arasında gelmiştir.

İhale ise KIBTEK Yönetim Kurulu’nun blokeyi arttırma kararı ve 38.90 olan teklifin 38.80$’a düşürülmesi ile (ki benim görüşüm ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılması idi ve bu kararın altında imzam yok) sonuçlandırıldı.

Bunun üzerine 2020 yılında çıkılan İhalede Keşif Bedeli, yani TABAN değil TAVAN fiyat 38$ olarak belirlenerek ihaleye çıkılmıştır.

Kamu İhale Yasasına göre Keşif Bedeli -%25’e kadar verilen teklifler geçerlidir.

Diğer bir deyişle:

38$ Keşif Bedeli konduğunda, 28.5$ ile 38$ aralığı kabul edilebilir teklif aralığı olmuş oluyor.

Bugün olduğu gibi 32.48$ teklif atabilecek olan firmaya bir engel yoktur.

38$ Keşif Bedeli ile çıkılan ihalede atılan 5 teklif dosyasında olan fiyatları Sn. Arıklı nereden bildiğini iddia etmektedir?

Yasaya aykırı olarak ihale iptal edilmiş olmasına rağmen bu dosyalar açılarak firmaların tekliflerine mi bakılmıştır?

İptal edilen ihalede atılan 5 tekliften her hangi biri örneğin 30$ ise Sn. Bakan bunu nasıl açıklayacaktır?

Sn. Bakan bu İhalenin tekliflerini görmek yerine, atılan en iyi teklifin 38$ olduğu algısını oluşturarak ihaleyi iptal etmiş ve 34$/ton’dan TPIC’den doğrudan alım gerçekleştirmiştir.

Nitekim bu Doğrudan Alım ile neredeyse eş zamanlı olarak tamamlanan Uluslararası İhalede de 32.48$ teklif gelmiştir.

32.48$/tonu ihale ile Yakıt almak yerine 34$/tonuna ihalesiz Yakıt alınarak Kurum 36,480$ ZARARA UĞRATILMIŞTIR.

Diğer yandan 28$ Keşif Bedeli (TAVAN FİYATA) rağmen, en yakın teklif 32.48$ gelmiştir ve Keşif Bedeline göre yaklaşık %16 şaşma olmuştur.

Blokenin 985,600$ arttırılması gerekmektedir, aksi taktirde bu ihale de iptal edilerek yeniden bir ihale sürecinin başlaması gündeme gelecektir.

İhalenin İptal şekli de Doğrudan Alım da yasaya aykırıdır.

Sn. Arıklı her fırsatta yıllardır KIBTEK’i çalıştığını ve uzmanı haline geldiğini iddia etmekte, aksini söyleyenleri cahillikle itham etmektedir, lakin KIBTEK’den önce kendisine Kamu İhale Yasasını öğretecek birine muhtaç olduğu gün gibi ortadadır..