Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 182 kişi vefat etti, 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin Günlük Koronavirüs verilerini paylaştı. 28 Kasım’da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 714’ü semptomatik olmak üzere toplam 30 bin 103 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 182 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 373, toplam hasta sayısı ise 487 bin 912’ye yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3611 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3611 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 396 bin 227’e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424, ağır hasta sayısı ise 4903’e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.