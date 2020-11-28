Bakan Pilli:” Toplam 1592 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi ”
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1592 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin hava yolu, 6 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini belirtti.
28 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1592
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11
Ülke dışından gelen vakalar – 11
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar –
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 262. 319
Toplam Vaka Sayısı- 1095
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1015
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 75
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 15
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 60
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-