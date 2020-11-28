Sahilde nefes kesen görüntü: Ejderhaya benzeyen deniz canlıları kıyıya vurdu

Güney Afrika’nın Cape Town kentine yakın bir plajda düzinelerce tuhaf, mavi renkli, ejderhaya benzeyen deniz hayvanı karaya vurdu.

Hayvanların, melek balığı veya deniz kırlangıcı takma adlarıyla da tanınan bir tür deniz salyangozu, Glaucus atlanticus olduğu düşünülüyor.

Fish Hoek Plajı’nda rastlanan canlıların fotoğraflarını, bu kıyı ve barındırdığı deniz canlılarıyla ilgili Facebook sayfasının sahibi Maria Wagener çekti.

Wagener, plajda canlılardan 20 civarında bulduğunu söyledi. Ayrıca hayatının büyük çoğunu plaja yakın bir yerde geçirmiş olmasına rağmen, bu hayvanlardan daha önce hiç görmediğini de sözlerine ekledi.

Deniz salyangozlarının tehlikeli olabileceğini düşünerek eline alıp inceleme riskine girmemiş.

The Sun’a konuşan Wagener, “Deniz yıldızlarını sürekli toplayıp sonra da denize geri bırakırım ama bunların elimi sokabileceğini düşündüm” dedi ve şunları ekledi:

Bu canlıları tutup kaldırabileceğim bir alet olsaydı büyük ihtimal alıp denize geri bırakırdım. Fakat elimde öyle bir şey yoktu, ben de hiç dokunmadım!

Mavinin farklı tonlarında parmak benzeri uzantılarıyla çok güzel görünseler de, soktuklarında epey can yakabilirler.

Yedikleri arasında Portekizli savaş gemisi denizaanaları (Physalia physalis) da bulunan bu canlılar, avladıkları hayvanların düşmanlarını etkisiz hale getirmek için kullandıkları hücreleri massedip uzantılarında depoluyor. Dokunaçlarını da avcılara karşı savunma mekanizması olarak kullanıyor.

Soktuklarında acı, bulantı ve kusmanın yanı sıra kaşınma, isilik veya deri lezyonu gibi görünebilen akut alerjik dermatite yol açabiliyorlar.

Daha önceden Avustralya’nın yanı sıra ABD’nin sahillerinde de karaya vurmuş şekilde bulunan deniz salyangozları, Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusları’nda da görülebilir.

Ters şekilde yüzen bu deniz canlıları, rüzgar ve okyanus akıntılarıyla yer değiştiriyor. Alt kısımları mavi, üst kısımları gümüş rengi canlılar, denizin rengiyle kamufle olmak için sırtüstü ilerliyor.