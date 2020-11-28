ABD ordusundan teknoloji hamlesi

Beyinden gelen sinyallarin deşifre edilmesiyle ilgili yeni çalışmanın ardından geleceğin askerleri silah arkadaşlarıyla telepati yoluyla iletişim kurabilir.

ABD Ordusu Araştırma Ofisi’nin 5 yıl boyunca finanse edeceği çalışmadan elde edilen bulgular, davranışı etkileyen sinyalleri, bu etkide bulunmayan diğer sinyallerden ayırt etmeyi başardı.

Hareketi yönetmekle ilgili beyin faaliyeti ve davranışla alakalı diğer sinyaller, bir algoritma aracılığıyla başka faaliyetlerden ayrıştırılabilir.

C4ISRNET’e konuşan Ordu Araştırma Ofisi program yöneticilerinden Hamid Krim, “Burada sinyalleri yalnızca ölçmüyoruz, aynı zamanda onları yorumluyoruz” dedi.

Araştırmacılar teknolojinin nihayetinde, zamana duyarlı senaryolarda askerlerin hareketlerini hızlıca değiştirebilmesi için doğrudan beyne geri bildirim gönderebildiği bir noktaya ulaşmasını istiyor.

Buna kişinin yorulduğunu fark etmesinden önce beynin verdiği stres ve yorgunluk sinyalleri de dahil edilebilir ve nihayetinde sessiz iletişim geliştirilmesini de sağlayabilir.

Araştırmacılar sonunda beynin bilgisayarlarla iletişime geçmesi ve diğer askerlere sinyaller göndermesini sağlayabilir.

Krim, “İki kişinin birbiriyle… tek bir kelime bile etmeden konuştuğu bir senaryo oluşturabilirsiniz” dedi.

İkimizin böyle bir senaryoda olduğunu farzedin, karşı karşıya olduğumuz bir şeyle ilgili konuşmamız… gerektiğini düşünün. Temelde ben kendi bilgisayarımla konuştum.

Sizin bilgisayarınız da cebinizde olabilir; cep telefonunuz veya başka bir şey olabilir. O bilgisayar da… takım arkadaşınızın bilgisayarıyla konuşacak. Ve sonra takım arkadaşınızın bilgisayarı da onunla konuşacak.

Duke ve New York Üniversitelerinin yanı sıra Birleşik Krallık’taki Essex, Oxford ve Imperial College Üniversiteleri’yle de iş birliği yapan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden araştırmacılar, deneylerde hareketle ilgili beyin sinyallerini diğer aktivitelerden ayrıştırmak için bir topa yetişmeye çalışan bir maymunun hareketlerini gözlemledi. Şimdiyse hareket dışındaki diğer sinyalleri tanımlamanın yollarını arıyorlar.

Krim, “İstediğiniz her şeyi okuyabilirsiniz; onu anladığınız anlamına gelmez” dedi.

Bundan sonraki adım onu anlayabilmektir. Bir sonraki adım da onu kelimelere ayırmaktır, böylece… bir anlamda sentez yapabilirsiniz. Tıpkı kelime dağarcığınızı edinmeniz ve alfabenizi öğrenmeniz gibi; işte o zaman bir şeyler oluşturabilirsiniz.

Günün sonunda asıl hedef genel hatlarıyla bu: Bilgisayarın beyinle gerçekten de tamı tamına çift yönlü bir iletişim biçimi olması.

Teknoloji sektöründe insan-beyin arayüzleri geliştirmeye yönelik uzun soluklu bir çaba mevcut. En son Elon Musk, Neuralink girişiminden “insan-yapay zeka ortak yaşamına” olanak tanımasını umduğu, işleyen bir beyin-bilgisayar arayüzünü tanıtmıştı.

Neuralink’in 2019’daki etkinliğinde sergilenen prototip versiyonun aksine bu son iterasyon (tekrarlama, yineleme anlamına gelen mühendislik terimi -ed.n.) tamamen kablosuz ve indükleme yoluyla şarj oluyor. Musk ayrıca, cihazın stres ve anksiyete gibi rahatsızlıkların tedavisinde kullanılabileceğini söylemişti.

Öte yandan ABD ordusunun çalışmasıyla da çok benzer şekilde, Neuralink muhtemelen beynin aktivitesini okuma ve yazmada zorluk çekecek. Bilim insanları duygusal durumların nörolojik temellerini henüz tam olarak anlamış değil, ayrıca beynin bilgisayara bağlı bir arayüz üzerinden basit işleri yerine getirecek şekilde eğitilmesi için idman gerekli.

Krim, bir savaş senaryosunda kullanılabilecek herhangi bir makina-insan arayüzünün onlarca yıl uzakta olduğunu ekledi.