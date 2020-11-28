Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri 2 kilo uyuşturucu ele geçirdi

Hintkeneviri türü uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen nakit para ve maddenin kendisi ele geçirildi.

Açıklama şu şekilde:

Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu 28 Kasım 2020 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından J.I.(E-28)’nın sorumluluğunda bulunan ikametgahta yapılan arama neticesinde bir kısmı satışa hazır hale getirilmiş toplam 2 kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 11.500 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.