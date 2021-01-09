Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 181 kişi vefat etti

Türkiye’de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 9 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; bin 103’ü semptomatik olmak üzere 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 317 bin 118’e yükseldi. Vefat sayısı ise 181 artarak toplamda 22 bin 631’e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye‘nin Günlük Koronavirüs Tablosu’nu paylaştı. 9 Ocak’ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 103’ü semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 537 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 631’e, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 317 bin 118’e yükseldi.