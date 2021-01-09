Bilim insanları, tecrit sırasında mutsuzluğu dindirmenin yolunu açıkladı

Kovid-19 pandemisine karşı alınan önlemler kapsamında evden çalışma ve tecrit uygulamalarına geçilmesiyle, evde geçirilen vakit önemli ölçüde arttı.

Fakat yeni bir araştırmaya göre dışarıda harcanan vaktin azalmasıyla bütün gün evde çalışmanın ya da ekran başında vakit geçirmenin mutsuzluk yarattığı belirlendi.

Anglia Ruskin Üniversitesi’nin Avusturya’daki 286 kişinin katılımıyla düzenlediği çalışmada, dışarı çıkıp temiz hava almanın mutluluğu artırdığı gözlemlendi.

2020 Nisan’da yapılan araştırmada kişinin ev ve dış mekanlarda geçirdiği vaktin ruh hali üzerindeki etkisi incelendi.

Journal of Happiness Studies’de 2 Ocak’ta yayımlanan araştırmada günlük televizyon, bilgisayar ve akıllı telefon kullanım süreleriyle yalnızlık ve mutsuzluk hissi arasındaki ilişki de araştırıldı.

Araştırmanın eş yazarlarından Profesör Viren Swami, şu değerlendirmelerde bulundu:

Katılımcılar, evdeki hallerine kıyasla dışarıda çok daha mutlu hissettiklerini belirtti. Her şeyden bağımsız değerlendirildiğinde, ekran başında geçirilen süre arttıkça mutluluğun azaldığı gözlemlendi. Bir başka deyişle ekran başında geçirilen vakit, evde ya da dışarda olma farkı gözetilmeksizin benzer etki yarattı.

Swami, tecrit önlemlerinin koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmakta başarılı olduğunu fakat uzun dönemli tecritlerin ruh sağlığı açısından risk yarattığını belirtti.

Profesör, dışarıda fiziksel aktivitenin mutluluğu artıran önemli etkenlerden biri olabileceğini söylerken, bunun tek başına belirleyici olmadığını, genel olarak dışarıda vakit geçirmenin ruh sağlığı açısından destekleyici olduğunu ifade etti.