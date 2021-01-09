Bahamalar’ın temiz sularındaki köpekbalıklarında bile zehirli metal bulundu

Yeni bir araştırmaya göre Bahamalar’daki köpekbalıklarında “endişe verici derecede yüksek seviyelerde” ağır metal tespit edildi.

Araştırmacılar, geçen yüzyıldaki insan faaliyetlerinin deniz ortamına giren metal akışını “çabucak hızlandırdığını” söyledi.

Araştırmacılar, köpekbalıklarının deniz koruma alanında yaşadığı Bahamalar’daki büyük resif ve kaplan köpekbalıklarında “endişe verici derecede yüksek seviyelerde” cıva dahil bir düzine ağır metal buldu.

Kâr amacı gütmeyen araştırma enstitüsü Beneath the Waves’den (BTW) araştırmacılar, Scientific Reports’ta yayımlanan çalışma için 6 farklı türden 36 köpekbalığının kas dokularını inceledi.

Araştırmacılar, köpekbalığı sağlığı üzerindeki etkileri bilinmemekle birlikte bulunan metal derişimlerinin insanlar için zehirli olduğu düşünülen seviyeleri aştığını söyledi.

Çalışmada şu sonuca varıldı:

Bulgularımız, nispeten bozulmamış ekolojik ortamlarda yaşayan köpekbalıklarında, yerel kesim tarafından tüketilmeleri halinde halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek, potansiyel olarak zararlı yüksek düzeyde metal bulunabileceğini gösteriyor.

Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Austin Gallagher, çalışmanın “insanları köpekbalığı tüketiminden uzaklaştıracak bir başka kanıt” olarak nitelendirdi.

Araştırmacılar, Bahamalar’da yaşayanların yaygın olarak köpekbalığı yemediğini belirtti.

Çalışmanın başyazarı Oliver Shipley şunları söyledi:

Köpekbalıklarının insanlardan nasıl etkilendiğini anlamak, bu ekolojik ve ekonomik açıdan önemli türler için yürütülen koruma çalışmaları açısından epey önemli.

BTW araştırma görevlisi ve New Mexico Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar yürüten Shipley “etkili uzun vadeli koruma” sayesinde Bahamalar’daki köpekbalığı nüfusundaki bolluğun “nispeten istikrarlı ve sağlıklı” olduğunu söyledi.