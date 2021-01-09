Dinozorları yeryüzünden silen göktaşı çarpmasından timsahlar nasıl sağ çıktı?

Milyonlarca yıl önce dinozorları yeryüzünden silen göktaşı çarpmasından sağ çıkan timsahlar, dünyadaki en dayanıklı hayvanlar arasında.

Başarılarının kaynağıysa evrimsel ilerleme değil. Daha ziyade bu sürüngenler değişmedikleri için yaşamaya devam edebildi.

Perşembe günü Nature Communications Biology’de yayımlanan bir çalışmada bu sonuca varıldı.

Makaleye göre timsahlar “kesintili denge” olarak bilinen bir evrimsel örüntü yoluyla kendilerine uyan vücut tipini buldu.

Araştırmanın başyazarı, Bristol Üniversitesi’ndeki Coğrafi Bilimler Enstitüsü’nden Dr. Max Stockdale şunları söyledi:

“İncelememizde evrimleşme sıklığını tahmini olarak ortaya koymak için özdevimli öğrenme algoritması kullandık. Evrimleşme sıklığı, verili bir zaman içinde yaşanan değişim miktarını ifade ediyor. Buna da fosillere ait ölçümleri kıyaslayarak ve bunların yaşlarını değerlendirerek ulaşıyoruz.

Stockdale, şöyle devam etti:

Çalışmamızda vücut ebatlarını ölçtük. Bu da hayvanların büyüme süreleri, yiyecek ihtiyaçları, nüfuslarının büyüklüğü ve soylarının tükenme ihtimaliyle ilişkili olduğu için önemli bir ölçüm.

Bulgular, timsahların sınırlı çeşitliliğinin ve evrilmemiş olmasının evrimleşme sıklığının azlığıyla alakalı olduğuna işaret ediyor.

Karada ve suda yaşama uyum sağlayan timsahlar, yemek yemeden uzun süre hayatta kalabiliyor. Bu esneklikleri, atalarından daha uzun yaşamalarının nedenini açıklayabilir.

Dr. Stockdale şunları ekledi: