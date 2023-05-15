Türkiye’de hangi genel başkanlar seçildi?

Türkiye’de 14 Mayıs seçimlerinde milletvekilliği için yarışan siyasi parti genel başkanlarının bazıları yeni dönemde meclise girmeye hak kazandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, memleketi Osmaniye’den yeniden milletvekili seçildi.
AKP listelerinden seçime katılan HÜDA-PAR ve DSP genel başkanları da meclise giren isimler arasında yer aldı.
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu İstanbul 3. Bölge’den DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise İstanbul 2. Bölge’den seçildi.
Cumhur İttifakı’nın diğer ortaklarından Yeniden Refah Partisi’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan İstanbul 2. Bölge 1. sıradan Meclis’e gitmeyi başardı.
İttifakın diğer ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise seçilemedi.
CHP listelerinden Erzincan’da seçime giren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de yine seçilen genel başkanlar arasında yer aldı.
Yeşil Sol Parti Eş Genel Başkanı İbrahim Akın İzmir 2. Bölge’den; diğer Eş Genel Başkan Çiğdem Kılıçgün Uçar da İstanbul 1. Bölge’den seçildi.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3. Bölge’den seçildi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar Şanlıurfa’dan diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da Van’dan seçildi. HDP seçimlere Yeşil Sol Parti listelerinden girdi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Gaziantep’ten seçilemedi.