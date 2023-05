Kılıçdaroğlu: Bu seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız

Quote Message: Geçici sonuçlar şunu göstermiştir ki Erdoğan toplumdan beklediği güvenoyunu alamamıştır. Toplumdaki değişim talebi yüzde 50’nin üzerindedir. AK Parti’deki oy kaybını da bu gerçek göstermektedir. Biz önümüzdeki 15 gün boyunca Türkiye için milletimizle beraber hakkı, hukuku ve adaleti getirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız. Halkımız emin olsun mutlaka ve mutlaka kazanacağız ve demokrasiyi getireceğiz. from Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı

