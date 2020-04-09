Türkiye’de durum kötüleşiyor

Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 96 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 908’e yükselmiş oldu. İlk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde açıklandığı Türkiye’de vaka sayısı 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu. Bugün 28 bin 578 test yapılırken toplam test sayısı da 276 bin 338’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan açıklama