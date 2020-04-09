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Türkiye’de durum kötüleşiyor

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: Hastalarımızdan 296’sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142’ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.

9 Nisan 2020

Türkiye Sağlık Bakanlığı Türkiye’deki corona virüsü salgınına ilişkin son verileri açıkladı. Bakanlığın sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye’de can kayıpları ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. Ülke genelinde son 24 saatte 96 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Türkiye’de corona virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı ise 908’e yükselmiş oldu. İlk vakanın 10 Mart 2020 tarihinde açıklandığı Türkiye’de vaka sayısı 4 bin 56 artarak 42 bin 282 oldu. Bugün 28 bin 578 test yapılırken toplam test sayısı da 276 bin 338’e yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan açıklama



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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