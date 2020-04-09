BasketbolSpor

FIBA’dan 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na erteleme kararı

9 Nisan 2020

FIBA, 2-19 Eylül 2021’de oynanması planlanan 2021 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası’nın 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu. Koronavirüs salgını nedeniyle takvim değişikliği yapılan spor organizasyonlarına bir yenisi daha eklendi. FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nı 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelediğini açıkladı. Karar, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın 23 Temmuz – 8 Ağustos 2021 tarihine ertelenmesinden kaynaklanan fikstür çakışması nedeniyle alındı. 4 ülkede düzenlenecek turnuvaya; Almanya, Çekya, Gürcistan ve İtalya ev sahipliği yapacak. FIBA, 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nın ise 2021 yılının 17-27 Haziran tarihleri arasında yapılacağını açıkladı. 12 Dev Adamın Kanada’nın Victoria kentinde sahne alacağı Olimpiyat Elemeleri ise 22 Haziran – 4 Temmuz 2021 tarihine ertelendi.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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