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Bakanlar Kurulu kararları

9 Nisan 2020

Bakanlar Kurulu, yaklaşık 3 saatlik toplantının ardından sonra erdi. Toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararları açıkladı.

*Kamudaki idari izin 30 Nisan’a kadar uzatıldı. Ayrıca tüm okul, kreş ve benzeri eğitim kurumları da 30 Nisan’a kadar tatil olacak.

*Kısmı sokağa çıkma kararı 1 hafta, geceleri uygulanan tam sokağa çıkma yasağı 17 Nisan’a kadar 1 hafta daha uzatıldı.

*Şehirler arası kısıtlamalar 17 Nisan’a kadar uzatıldı.

*Karpaz, Bölgesinde Erenköy, Sipahi ve Dipkarpaz’da tam sokağa çıkma kararı devam edecek. Bu üç yere giriş çıkışlar polis kontrollü olacak. Bunun dışındaki Karpaz bölgesindeki yerler ülkenin diğer bölgelerinde geçerli olan kısmı ve tam sokağa çıkma yasağı geçerli olacak.

*Sağlık Bakanlığı genel prosedürleri belirlemek için bir çalışma yapacak ve genelge yayınlayacak. Bu genelge ile birlikte bankalarda, GSM şirketlerinin ödeme noktalarında, açık olan kamu kurumlarında işlem yapılabilecek ve genel prosedürler sağlık bakanlığı tarafından belirlenecek

*Burs kriterlerini yerine getirememesine rağmen yurt dışında olan öğrencilere her ay 1500 TL destek verilecek. Ekonomi ve enerji bakanlığı ve bilim kurulu ve sağlık uzmanları bir araya gelecek.

* 1 Haftanın sonunda belli başlı özel sektör kurumları açılacaksa, Sağlık Bakanlığı, Ekonomik ve Bilim Kurulları’nın birlikte karar almasını kararlaştırdık.



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