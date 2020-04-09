Türkiye

Coronadan en az ölümün olduğu büyükşehir

Corona virüs salgını başta büyükşehirler olmak üzere tüm Türkiye'ye yayıldı. Büyükşehirler arasında Mersin vaka ve ölüm sayısının düşüklüğüyle öne çıkıyor. Şu ana kadar 30 vakadan birinin hayatını kaybettiği Mersin'deki durumun diğer büyükşehirlere göre iyi olması, vatandaşların "evde kal" çağrılarına uymasına bağlanıyor

9 Nisan 2020

Büyükşehirler içinde en az corona virüs vakasına sahip il konumunda olan Mersin’de şu ana kadar bir kişi hayatını kaybetti. Kentteki vaka sayısı ise 30.

Covid-19 önlemleri kapsamında insanların zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile Mersin’de sahiller tamamen boşalırken, polisler sürekli devriye atıyor.

Ayrıca Adnan Menderes Bulvarı boyunca da park yasağı uygulanırken, hiç kimsenin sahile girişine izin verilmiyor. Normal zamanda özellikle araç trafiği yönünden çok yoğun olan bulvarlarda tek tük araç geçerken, kentin meydanları da tamamen boşaldı.

İnsanların en işlek kullandığı İstiklal, Atatürk, Silifke ve Kuvayi Milliye caddeleri ile Kushimato ve Alanya sokaklarında da insan yoğunluğu ciddi oranda azalırken, birçok esnaf da dükkanını açmamaya başladı. Kent büyük oranda sessizliğe bürünürken, vatandaşların büyük bir kısmı yetkililerin çağrısına uyuyor.

Öte yandan, sağlık tesisleriyle de virüse karşı hazır olan kentte, özellikle Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bin 300 yatak kapasitesiyle salgınla mücadele ediyor.

Virüs kaynaklı gelen hastaların ikinci bir kişiyle buluşturmadan doğrudan müdahale edildiği hastanede, üst düzey önlemler alındı. Virüsün yayılmaması için bu hastaların girişi hastaneye farklı yerden yapılırken, o bölgelere sağlıklı hiçbir vatandaş alınmıyor.

Vatandaşlar, zorunlu olmadıkçı kimsenin dışarı çıkmamasını, şu anda vaka sayısında Mersin’in iyi durumda olduğunu belirterek, kurallara herkesin uymasını istediler.

 



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Türkiye’de bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e yükseldi

Türkiye’de bilanço ağırlaşıyor: Hayatını kaybedenlerin sayısı 425’e yükseldi

3 Nisan 2020
Photo of Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

Ölüm orucundaki Grup yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti

3 Nisan 2020
Photo of İngiltere’den İstanbul’a online kız istediler, yüzük taktılar

İngiltere’den İstanbul’a online kız istediler, yüzük taktılar

3 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 356’ya yükseldi

Türkiye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 356’ya yükseldi

2 Nisan 2020
Photo of Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

2 Nisan 2020
Photo of Kıbrıslı doktorlardan 1 dakikalık saygı duruşu

Kıbrıslı doktorlardan 1 dakikalık saygı duruşu

2 Nisan 2020
Photo of Türkiye’de 2 bin 148 yeni vaka, 63 can kaybı

Türkiye’de 2 bin 148 yeni vaka, 63 can kaybı

1 Nisan 2020
Photo of Kıvanç Tatlıtuğ: Test sonucumu bekliyorum

Kıvanç Tatlıtuğ: Test sonucumu bekliyorum

1 Nisan 2020
Photo of 20 günlük corona virüs karantinasında 21 kadın cinayeti

20 günlük corona virüs karantinasında 21 kadın cinayeti

1 Nisan 2020
Photo of YÖK’ten üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı

YÖK’ten üniversite öğrencileri için erteleme ve kayıt dondurma hakkı

1 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı