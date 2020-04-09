NASA’nın beslenme uzmanından corona önerileri
NASA’nın eski Beslenme Danışmanı Dr. Caroline Apovian’dan, corona virüs ile mücadelede bağışıklığı artıracak tavsiyeler geldi. İmmün sistem için D vitamininin ihmal edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Apovian, “Güneşe çıkamıyorsanız ton balığı yiyin, düzenli uyuyun, evde egzersiz yapın” dedi
Corona virüs ile mücadelede en önemli etkenlerden biri de virüsle savaşabilecek güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmak. Corona virüs her yaştan insanı tehdit ediyor ancak 40-50 yaş üstündekilerin özellikle bağışıklık sistemine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun için uzmanlar, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri olan doğru beslenme, sağlıklı uyku ve egzersize bir kez daha dikkat çekiyor.
GÜÇLÜ BAĞIŞIKLIĞIN ÖNEMLİ AYAĞI: D VİTAMİNİ
NASA’nın eski Beslenme Danışması ve Boston Tıp Merkezi profesörlerinden Dr. Caroline Apovian’a göre bu süreçte doğal yollardan D vitamini almak çok önemli. Normal şartlarda D vitamini almak için en büyük kaynak güneş. Ama hep kış mevsimi hem de evlerdeki izolasyon nedeniyle bunun yerine ton balığı gibi güçlü D vitamini kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Dr. Apovian’ın corona ile savaşta güçlü bağışıklık sistemi için önerdikleri şöyle:
Yüksek dozda vitaminlere dikkat: Aldığınız yüksek dozlu vitaminlere dikkat edin. Corona virüs gibi patojenlerle temas ettiğiniz durumda, aldığınız vitaminler sizi korumayacaktır. Aksine, yoğun dozajlı vitaminler sağlığınıza zarar verebilir.
D Vitamini vücut direncini artırır: Alacağınız vitamin takviyelerinin aksine, D vitamini bu süreçte vücudunuzun direncini artırır. Araştırmalara göre, bir vücudun virüslerle savaşabilmesi için D vitaminine ihtiyacı vardır. Alacağınız D vitamini sizi corona virüsü kapmaktan korumasa da vücut direncini artıracağı için tedavi sürecinin kolaylaştırabilir.
Bilindiği gibi en doğal D vitamini kaynağı güneş. Ama mevsim nedeniyle güneşe ulaşamıyorsanız; ton balığı ve somon gibi yağlı balıklarda da önemli miktarda D vitamini vardır.
Düzenli uykudan vazgeçmeyin: Sağlıklı bir vücudun en büyük gereksinimlerinden biri düzenli uykudur. Araştırmalara göre, 7 ila 9 saat arasındaki uykular bağışıklığı destekler.
Egzersiz yapın: Vücudunuz limitine kadar zorlamadan; belli sürelerde egzersiz yapmak vücut için her zaman sağlıklı. Evde olduğunuz zamanlarda da basit hareketlerle egzersizlere devam edebilirsiniz.
Ellerinizi sabunla yıkayın: Virüsün yayılmasının önüne geçebilecek en önemli konulardan biri hijyen. Ilık suyla yaklaşık 20 saniye boyunca ellerinizi sabunlayın. Gün içinde bu işlemi sık sık tekrarlayın.
Stresi iyi yönetin: Vücut direnci ve bağışıklık için en önemli konulardan biri de stres. Bu gibi belirsizlik ortamlarında yüksek stres vücut sağlığı için her zaman olumsuz sonuçlar verir.