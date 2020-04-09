Maria Sharapova rekor kırdı

Tenis kariyerini sonlandırdığını açıklayan Maria Sharapova, sosyal medyadan telefon numarasını paylaşmıştı.

32 yaşındaki Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını ifade etti.

Karantina günlerini Amerika’da değerlendiren Sharapova, hayranlarından 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldığını duyururken yaptığı paylaşımda, “Evet, size özel bir numara aldım.

Bu numara üzerinden bana mesajlarınızı iletebilir, soru sorabilir veya sadece ‘Merhaba’ yazabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Eski Rus tenisçi 310-564-7981 olan telefon numarasını sosyal medya üzerinden paylaşmıştı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı. Sharapova, 2016’da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.