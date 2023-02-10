Türkiye’de deprem felaketi: Can kaybı 18 bin 342’ye yükseldi

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Türkiye’de Kahramanmaraş merkezli depremlerde 5. günde arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi ve bu depremlerin ardından 1509 artçı deprem meydana geldi.

Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da yıkıma yol açtı.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

10 ilde toplam can kaybı 18 bin 342’ye yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 08.30 itibarıyla “asrın felaketi” olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 18 bin 342 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 bin 242 kişinin yaralandığını bildirdi.