Çavuşoğlu: İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısı 54’e ulaştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Şubat 10, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Çavuşoğlu: İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısı 54’e ulaştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
posted on
Nazım Çavuşoğlu: İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısı 54’e ulaştı

Adıyaman’da bulunan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısının 54’e ulaştığını belirterek, bugün enkaz altındakilerin tümüne ulaşmayı umduklarını, çalışılan alanın iyice küçüldüğünü kaydetti.

Çavuşoğlu, çocukları enkazdan sağ çıkarabilmek umuduyla ve motivasyonuyla pazartesinden beri aralıksız çalıştıklarını, neredeyse araçların motorlarının hiç durmadığını ve umutlarını hiç yitirmediklerini söyledi.


Bakan Çavuşoğlu, BRT’deki canlı yayına telefonla bağlanarak, son durum hakkında bilgi verdi.

Çavuşoğlu, İsias Hotel’in enkazından çıkarılanların sayısının 54’e ulaştığını, bu kişilerden sadece birinin sağ kurtarılabildiğini kaydederek, çok üzgün olduklarını ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, ailelerin enkazdan çıkan yakınlarını teşhis ettiğini, yanlarında KKTC’den giden hekimler de olduğunu, uluslara arası prosedürler gereği hiçbir şüpheye mahal vermemek için enkazdan çıkanlara DNA testi yapıldığı söyledi.

Nazım Çavuşoğlu, ilk uçakla gittiği Adıyaman’dan son uçakla döneceğini de yineledi.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
2
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
1 Shares
×

Share this post!

Tags:Adıyamancan kaybıenkazGTMKisias hotelisias otelKKTCnazım çavuşoğluöğrenci
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar