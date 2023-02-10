PSİKOLOJİK DESTEK İÇİN SEFERBERLİK

Beklenmedik etkileyici kayıplar insanda üzüntüye neden olur. Ölçek yani etki arttıkça üzüntü travmaya dönüşebilir. İçinde bulunduğumuz geniş çaplı, etkileyici sarsıcı kayıplarda olduğu gibi kayıplar artık toplumsal travma olarak nitelenir.

Kaybı bire bir yaşayanların duygu kontrolleri büyük ölçüde ortadan kalkar ve acıları büyük olur. Dayanışma böyle zamanlarda bir ihtiyaç haline gelir. Arabesk gibi duran bir niteleme burada devreye girer “acılar paylaşıldıkça azalır”. Bu günler, tam da bu durumu anlatırmışçasına herkes herkesin acısını paylaşmaya çabaladığı günlerdir. Etrafımızdaki herkes içinin yandığını ifade ederek ne yapabileceğinin peşine düşmüş görünümündedir.

Bir süre sonra herkesi yakan ateşin etkisi azalır ve fakat uzunca bir süre daha belki de hiç sönmeden düştüğü yeri yakmaya devam eder. Acılar artık bireyselleşmeye başlar ve kalıcı yıkımlar yaparak hiç dinmez.